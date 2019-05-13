فيديو| بسبب موازنة 2019.. التظاهرات تضرب لبنان

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي خرج لبنانيون، أمس الأحد في مسيرات احتجاجية ضد مشروع الموازنة الجديدة، التي تحاول الحكومة اللبنانية التصويت عليها.

ودخل عسكريون متقاعدون في اعتصام، أمام مصرف لبنان المركزي في بيروت، أمس، تزامنًا مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء.

وشهدت الاحتجاجات أمس، مناوشات ومواجهات بين المعتصمين وأفراد الشرطة.

مطالب المتظاهرين

ويطالب المعتصمون بسحب المواد التي تضر بحقوقهم من مشروع موزانة 2019، وإيداعها لجنة متخصصة بوزارة الدفاع.

كما أنهم يحمِّلون السلطة "مسؤولية أية تداعيات قد تنتج عن استمرارها بتعنُّتها وممارسة غيِّها بحق حماة الوطن ورفضها لتلبية مطالبهم".

ودعا المعتصمون كافة زملائهم المتقاعدين وعوائل الشهداء والمعوَّقين إلى ملاقاتهم أمام مصرف لبنان.



وقامت مجموعات صغيرة من المجتمع المدني بإغلاق المداخل المؤدية إلى السراي الحكومي وسط العاصمة بيروت.

مواجهات الشرطة

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واندلعت مواجهات بين عدد من رجال الأمن ومعتصمين في ساحة رياض الصلح في العاصمة اللبنانية بيروت احتجاجا على مشروع الموازنة الجديدة.

ورشق محتجون مواكب الوزراء المتوجهين لحضور جلسة الحكومة، بالبيض قبل نشوب مواجهات بينهم وبين القوى الأمنية المكلفة حماية محيط مجلس الوزراء.

في حين أكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أن "هناك إجراءات كثيرة يجب أن تبادر إليها الحكومة قبل المساس بالمكتسبات، منها سلة إصلاحية لا تمس الشعب اللبناني، إلا أن الحكومة لا تقوى إلا على الحلقة الضعيفة، لكنهم سيرون أن الموظفين لن يكونوا حلقة ضعيفة بعد اليوم".

وأشار الأسمر إلى "أن الإجراءات الإصلاحية يجب أن تناقش مع أصحاب الشأن وهم الاتحاد العمالي العام والهيئات النقابية".

وتعقد الحكومة اللبنانية غدا الاثنين، جلسة أخيرة لمناقشة موازنة 2019.

ويحتج المعتصمون على تضمين مشروع الموازنة استقطاعات ستطال العسكريين المتقاعدين وأساتذة الجامعات وموظفين في القطاع العام.

وشهدت بعض المناطق اللبنانية إضرابًا عامًا وذلك احتجاجًا على التسريبات عن نية الحكومة اقتطاع قسم من رواتب القطاع القطاع العام.

في الوقت الذي أكد فيه رئيس الحكومة سعد الحريري أن الأوضاع صعبة ويحب اللجوء إلى التقشف "لأن البلد إذا سقط سنقع كلّنا معه".