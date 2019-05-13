كوريا الجنوبية تعزز دفاعاتها الصاروخية تحسبا لتهديدات بيونج يانج

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، عن مساعيها تعزيز منظومة الدفاع الصاروخي في البلاد تحسبًا لأي تهديد من جانب جارتها الشمالية.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الرسمية عن المتحدثة باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، تشوي هيون سو، إن الجيش الكوري الجنوبي يعمل على تطوير منظومة الدفاع الجوي للرد على تهديد الصواريخ قصيرة المدى من كوريا الشمالية.

وأضافت أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجريان تحليلات دقيقة بشأن المقذوفات التي أطلقتها بيونغ يانغ مؤخرا للوقوف على طبيعتها.

وكانت رئاسة أركان القوات المسلحة في كوريا الجنوبية، أعلنت في بيان أوائل مايو الجاري أن كوريا الشمالية أطلقت عددا من الصواريخ قصيرة المدى من شبه جزيرة هودو، في اتجاه الشمال الشرقي للبلاد.

Advertisements

وأضافت أن الصواريخ عبرت ما بين 70 إلى 200 كيلومترا فوق بحر اليابان.

وكانت تلك هي المرة الأولى التي تطلق فيها بيونغ يانغ صواريخ منذ نحو عام، عقب محادثات بدأتها مع الولايات المتحدة.

والتقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، مرتين، الأولى في سنغافورة في يونيو 2018، والثانية في العاصمة الفيتنامية هانوي في فبراير الماضي، لكنهما لم يتوصلا إلى اتفاق لرفع العقوبات مقابل تخلي بيونغ يانغ عن برامجها النووية والصاروخية.

وتحاول الولايات المتحدة وكوريا الشمالية الاتفاق على سلسلة من الخطوات لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليها في قمة سنغافورة بشأن نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية وتطبيع العلاقات بين بيونغ يانغ وواشنطن.