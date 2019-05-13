دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تحديث Android Q يجلب نمط Android desktop لدعم الشاشات المتعددة لاحقاً ظهر على التقنية بلا حدود.

رصد بعض المطوريين واحدة من المميزات المحجوبة في تحديث Android Q، حيث تستعد جوجل لجلب نمط Android desktop في الإصدار القادم بهدف دعم الشاشات المتعددة في الإصدارات الجديدة من الهواتف الذكية.

لا شك أن الإصدارات الجديدة من الهواتف القابلة للطي أو المميزة بأكثر من شاشة تتطلب تحديث في البرمجيات لتقدم أفضل آداء، وقد اتجهت كلاً من سامسونج وهواوي بالفعل لتطوير البرمجيات بما يتوافق مع نظام الشاشات المتعددة، واليوم تكشف تسريبات جديدة عن نمط جديدة في تحديث Android Q لدعم الشاشات المتعددة أيضاً خلال الفترة القادمة.

ولقد كشف مجموعة من مطوري الشركات في تحديث Android Q عن نمط جديد يعرف بنمط Android desktop، والذي مازال محجوب في الوقت الحالي، حيث لم تقدم جوجل أي تفاصيل حول هذا النمط خلال مؤتمر المطوريين Google I/O 2019 الذي عقد مؤخراً.

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وتؤكد التسريبات على أن جوجل تعمل بالفعل في الوقت الحالي على تطوير نمط Android desktop، كما بدأت في تشجيع مطوري التطبيقات على تطوير التطبيقات التي تتوافق مع هذا النمط في المستقبل،

ولقد كان نمط Desktop Mode محور إهتمام المطوريين خلال الفترة الماضية، نظراً لأهمية هذا النمط للهواتف المميزة بشاشات قابلة للطي، أو الهواتف المميزة بالشاشات المتعددة، إلى جانب الأجهزة المميزة بالشاشات الكبيرة، حيث من المقرر أن يتم تطوير التطبيقات لتتوافق في العمل بكفاءة على هذه الشاشات الغير تقليدية.

المصدر

هذا الموضوع تحديث Android Q يجلب نمط Android desktop لدعم الشاشات المتعددة لاحقاً ظهر على التقنية بلا حدود.