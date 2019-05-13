دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة جديد التطبيقات: Sphaera لتخصيص هاتفك بصورة لخريطة موقعك الحالي وأكثر

© Tech World قدمت بواسطة جديد التطبيقات: Sphaera لتخصيص هاتفك بصورة لخريطة موقعك الحالي وأكثر

ليس جديدًا بأن نرى تطبيقات لتخصيص الخلفية لهاتفك الأندوريد تعتمد على موقعك الجغرافي، بل العكس تمامًا، حيث هذه النوعية من التطبيقات كثيرة وبشكل مُنتظم نرى العديد منها على متجر بلاي، وأحدث هذه التطبيقات تطبيق Sphaera والذي معه ستُحقق أقصى استفادة من شاشتك مع خلفيات خرائط جميلة.

حيث ببساطة، اختر موقعك وحدد طريقتك المفضلة من التطبيق للحصول على أفضل خلفيات الخرائط ذات المناظر الخلابة، وما يُميّز التطبيق عن غيره، بأن معرض الصور والأنماط التي يُقدّمها يتم تحديثها باستمرار، فضلًا عن دعمه لأي دقة للشاشة سواء من 1080p إلى 2K وحتى 4K.

ولأصحاب شاشات “AMOLED” يتضمن تطبيق Sphaera العديد من الخلفيات الداكنة، التي بدورها ستعمل على توفير بطارية الهاتف، أخيرًا تطبيق Sphaera متاح للتحميل بشكل مجاني، ولا يتضمن أي عمليات شراء داخلية او حتى إعلانات مزعجة.

التدوينة جديد التطبيقات: Sphaera لتخصيص هاتفك بصورة لخريطة موقعك الحالي وأكثر ظهرت أولاً على عالم التقنية.