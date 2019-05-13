شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة التعاون الإسلامى تدين الاعتداء على سفن تجارية فى المياه الإماراتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت منظمة التعاون الإسلامى بأشد العبارات، اليوم الاثنين، الأعمال التخريبية التى تعرضت لها أربع سفن تجارية مدنية فى المياه الاقتصادية للإمارات. وأكدت المنظمة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن هذا العمل التخريبى يهدد أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية الدولية، داعية المجتمع الدولى إلى تحمل مسؤولياته لضمان حركة الملاحة البحرية وسلامتها، وضمان استقرار أمن المنطقة.

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