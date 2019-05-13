شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ بالمسجد النبوى لمكافحة الجراد خلال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

رفعت وكالة شؤون المسجد النبوي مستوى برنامج مكافحة الجراد إلى الدرجة القصوى مع القيام بالإجراءات الاحترازية، بسبب تواجده بشكل ملفت في ساحات المسجد النبوى بعد أيام من شهر رمضان المبارك.

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وحسبما ذكرت "صحيفة عكاظ" فإن البرنامج تضمن مكافحة تكثيف معدات الغسيل والبالغ عددها 25 معدة، وتوزيعها على الممرات الرئيسية لضمان انسيابية الزوار وللحد من تأثير الحشرات على المصليين، وتوزيع 150عاملا لإزالة الحشرات وتعقيم الساحات بإشراف من مراقبي الوكالة، ووضع 4 مكائن شفط أمام أبواب الحرم القديم لضمان عدم دخول الحشرات أو مضايقتها للزوار أثناء دخولهم المسجد النبوي، وتزويد العمالة بمقصات هيئت لهذا الغرض، وإغلاق القباب المتحركة في عموم توسعات المسجد النبوي لمنع دخول الحشرات، ومنع استخدام الرش بالمبيدات حفاظا على سلامة المصلين ولمنع الانزلاقات التى قد تحدث بسببها، والاستعانة بالعمالة المؤهلة والمدربة لمباشرة مثل هذه الحالات بإشراف مباشر من مراقبي وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي.

وتؤكد وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أن التعاون مستمر مع الجهات ذات العلاقة، وتم تشكيل لجنة من قبل إمارة منطقة المدينة المنورة مكونة من وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، وأمانة المنطقة، ووزارة الزراعة، ووزارة الصحة، لمتابعة الأعمال بشكل متواصل.