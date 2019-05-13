شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تدين بشدة عمليات تخريب تعرضت لها 4 سفن قرب المياه الإقليمية للإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب مصدر مسؤول فى وزارة الخارجية الكويتية، عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين لعمليات التخريب التى تعرضت لها أربع سفن قرب المياه الإقليمية لدولة الإمارات أمس الأحد.

وقال المصدر -فى بيان رسمى اليوم الإثنين- إن هذا العمل الإجرامى يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ويمثل تصعيدًا للتوتر فى المنطقة، يهدد سلامة الملاحة البحرية وحركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة الدولية، الأمر الذى يتحتم معه تحركًا سريعًا من المجتمع الدولي؛ لوضع حد لمثل هذه الأعمال الإجرامية لتدارك تبعاتها الخطيرة.

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وأكد وقوف الكويت إلى جانب الإمارات، وتأييدها التام فى كل ما تتخذه من إجراءات لضمان أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.



وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتية أعلنت، أمس، أن أربع سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة، باتجاه الساحل الشرقى بالقرب من إمارة الفجيرة وبالقرب من المياه الإقليمية وفى المياه الاقتصادية لدولة الإمارات، مشيرة إلى أن العمليات التخريبية لم تنتج عنها أى أضرار بشرية أو إصابات، كما لا يوجد أى تسرب لأى مواد ضارة أو وقود من هذه السفن.