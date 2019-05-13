شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الحريرى عن الهجوم على السفن الإماراتية: اعتداء مرفوض على دولة شقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى، أعمال التخريب الإرهابية التى تعرضت لها بواخر شحن بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، معتبرا أنها تمثل تهديدا خطيرا لسلامة الملاحة فى أحد أهم المعابر المائية فى العالم.

وقال الحريرى – فى تصريح له اليوم – إن هذه الأعمال تهدد استقرار الاقتصاد العالمي، إضافة إلى كونها اعتداء مباشر على دول عربية شقيقة وعلى الأمن العربى المشترك.

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وأكد الحريرى تضامن بلاده الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة ومع كل الدول الشقيقة فى الخليج العربي.

وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتية، قد أعلنت أن أربع سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت أمس الأحد لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للإمارات، باتجاه الساحل الشرقى بالقرب من إمارة الفجيرة وبالقرب من المياه الإقليمية وفى المياه الاقتصادية للدولة.