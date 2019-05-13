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القاهرة — سبوتنيك. وقالت الوكالة، في بيان، إن "أكثر من نصف عدد سكان القطاع [غزة] يعتمدون على المعونة الغذائية المقدمة من المجتمع الدولي، وما لم تؤمن الأونروا ما لا يقل عن 60 مليون دولار إضافية بحلول حزيران/يونيو، فإن مقدرتنا على مواصلة تقديم الغذاء لأكثر من مليون لاجئ من فلسطين في غزة، بمن في ذلك حوالي 620.000 شخص يعانون من فقر مدقع — أي أولئك الذين لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية والذين يتوجب عليهم العيش على أقل من 1,6 دولار في اليوم الواحد — وحوالي 390.000 شخص يعانون من فقر مطلق — أولئك الذين يعيشون بأقل من 3.5 دولار في اليوم الواحد — ستكون عرضة لتحديات كبيرة".
© Sputnik . Kristina Afanasyeva
وتوقع تقرير أممي عام 2017 بأن تصبح غزة غير قابلة للعيش فيها بحلول عام 2020.
وتقدم "أونروا" خدماتها الإغاثية والعلاجية والتعليمية والغذائية للاجئين الفلسطينيين، لكنها باتت تعاني عجزا ماليا كبيرا بعد وقف الولايات المتحدة الأميركية دعمها الذي يقدر بمئتي مليون دولار أميركي ما انعكس سلبا على آدائها وخدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين في مخيمات الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن وسوريا ولبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر الأونروا: نحتاج ما لا يقل عن 60 مليون دولار لتوفير الغذاء لأكثر من مليون لاجئ فلسطيني في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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