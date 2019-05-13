حارس كنيسة يقتل كاهنها بالرصاص ويسلم نفسه للشرطة في مصر

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وبحسب صحيفة "الشروق" المصرية لقي كاهن كنيسة القديس العظيم مارمرقس للأقباط الأرثوذكس بشارع الوحدة العربية بشبرا الخيمة مصرعه على يد فرد أمن داخل الكنسية، أطلق عليه الرصاص من سلاحه الشخصى.

وانتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة وتم التحفظ على المتهم الذى سلم نفسه للشرطة بعدما ارتكب الواقعة وهرب من الكنسية.

وبحسب الصحيفة، قالت مصادر أمنية بمديرية أمن القليوبية إن الجاني من حراس كنيسة بشبرا الخيمة وليس من الشرطة، وأن التحقيقات الأولية تؤكد أن الخلاف سببه "شخصي".

وأكدت المصادر أن حارس الكنيسة اختلف مع الكاهن فأخرج طبنجته وأطلق عليه الرصاص فأرداه قتيلا فى الحال.

وأشارت المصادر إلى أن الكاهن والحارس كانا يجلسان قبيل الواقعة بحوالي ساعة ولم يكن هناك أي بادرة للغدر به، إلا أن الجميع فوجئوا بأنه أطلق النار على الكاهن بعد حوالي ساعة.