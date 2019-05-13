حارس كنيسة يقتل كاهنها بالرصاص ويسلم نفسه للشرطة في مصر

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© REUTERS / POOL New
وانتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة وتم التحفظ على المتهم الذى سلم نفسه للشرطة بعدما ارتكب الواقعة وهرب من الكنسية.
وبحسب الصحيفة، قالت مصادر أمنية بمديرية أمن القليوبية إن الجاني من حراس كنيسة بشبرا الخيمة وليس من الشرطة، وأن التحقيقات الأولية تؤكد أن الخلاف سببه "شخصي".
وأكدت المصادر أن حارس الكنيسة اختلف مع الكاهن فأخرج طبنجته وأطلق عليه الرصاص فأرداه قتيلا فى الحال.
وأشارت المصادر إلى أن الكاهن والحارس كانا يجلسان قبيل الواقعة بحوالي ساعة ولم يكن هناك أي بادرة للغدر به، إلا أن الجميع فوجئوا بأنه أطلق النار على الكاهن بعد حوالي ساعة.
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