خميس: الدخل سوف يتحسن وأي إجراء حول الزيادة سيكون بالاتجاه الصحيح لأنه حساس جدا

نقلت صحيفة "الوطن" السورية بعض تفاصيل الدورة العاشرة لمجلس الشعب، يوم أمس الأحد، بحضور الفريق الحكومي السوري، والتي شهدت انتقادات حادة من قبل أعضاء مجلس الشعب على الأداء الحكومي شمل الكثير من الوزارات والإدارات، التي تتعلق بالحاجات الأساسية للمجتمع السوري.

© Sputnik . Laur Hashem

ورد رئيس الوزراء السوري على الطروحات التي قدمها أعضاء مجلس الشعب، معتبرا أنه لا يوجد شيء كامل إلا أن الحكومة تقوم بجهد كبير، وقال إن "تطور أداء الحكومة يلاحظه كل إنسان يقرأ صح".

وبخصوص موضوع الرواتب، أكد خميس أنه "بكل تأكيد أن الدخل سيتحسن وأي إجراء حول زيادة الرواتب والدعم لن يكون إلا بالاتجاه الصحيح باعتبار أن الموضوع حساس جداً".

Advertisements

وأضاف "أعلم أن محدودية الرواتب معاناة وكذلك غلاء الأسعار إلا أنه اليوم إذا توسعنا أكثر نجد أن معاناة السوريين لم تقتصر على الراتب فقط بل معاناته الممتدة من جرح الوطن وتمر في معاناته اليومية في النقل والكهرباء والطاقة أو التعليم وغيرها كلها تؤثر على واقع المواطن".

وأكد خميس أن البعض ينظر أن إنقاذ المواطن في زيادة الرواتب. وأشار إلى أن "هذا الملف موجود على طاولة الحكومة منذ اليوم الأول في مد وجزر في هذا الملف والمتغيرات المفروضة علينا".

وتطرق رئيس الوزراء السوري أثناء استعراضه لأداء الحكومة خلال الأشهر الماضية إلى العقوبات الاقتصادية التي تتعرض لها البلاد، وخصوصاً فيما يتعلق بملف النفط، واصفاً إياه بالملف المعقد جداً خصوصاً بعد أن توقفت الإمدادات من الدول الصديقة من سبعة أشهر.

وأكد خميس أن الوضع حالياً أفضل فيما يتعلق بالبنزين والغاز لكن ليس بالاستقرار النهائي، لافتاً أن الدول التي تفرض حصارها على سوريا وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية لن تستطع أن تقطع المشتقات النفطية عن سوريا.