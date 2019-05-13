منحة بعشرة ملايين دولار أمريكي من السعودية إلى هذه الدولة

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وسلم ربيع شيك بالمنحة لرئيس الحزب الحاكم في موريشيوس شوكت سودهون، موضحًا أن ذلك يأتي بتوجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وأعرب عن أمله في أن تساعد هذه المنحة في تخفيف معاناة أهل موريشيوس المتأثرين بالإعصار في قطاعات المأوى والصحة والغذاء للمساعدة في التدخل السريع".
وأضاف أن المملكة "توفر أيضًا 50 طنًا من التمور كمساهمة إضافية خلال شهر رمضان المبارك لدعم الأسر المحتاجة في ضوء الأزمة الحالية".
وقال ربيع إن المملكة العربية السعودية ملتزمة باتباع المبادئ الإنسانية الدولية لتوفير المساعدة، مؤكداً أن هدفها الرئيسي يكمن في تخفيف معاناة جميع المحتاجين.
وقال لـ"الشرق الأوسط": "على مدى السنوات الأربع الماضية، قدم مركز الملك سلمان أكثر من 1000 مشروع إنساني، بقيمة تزيد على 3.3 مليار ريال سعودي (880 مليون دولار)، في أكثر من 42 دولة".
ومن جانبه شدد سودهون على أن هذه المنحة ستسمح لموريشيوس بتقديم دعم إنساني فوري لضحايا الأعاصير والفيضانات والكوارث الطبيعية الأخرى، لا سيما بالنسبة لأضعف الناس.
وأشار إلى أن "المملكة العربية السعودية كانت شريكنا المؤمن والنشط في التحول الاجتماعي والاقتصادي لبلدنا".
ونوّه شوكت سودهن بالمساعدات الإنسانية المتنوعة التي نفذتها المملكة في موريشيوس مثل زيادة التأشيرات الممنوحة لمواطني بلاده للحج والعمرة وبناء مركز لعلاج داء السرطان وتقديم شحنات التمور ودفع رسوم بناء قنصلية موريشيوس في جدة وغيرها، مبينًا أنها أسهمت في تنمية العلاقات الثنائية ودفع عجلة الاقتصاد ومساعدة المحتاجين في بلاده.
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