موغريني تستقبل رئيس حكومة الوفاق الليبية في بروكسل

بروكسل / شريفة جتين / الخليج 365

التقت الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني، الإثنين، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق الوطني" الليبية المعترف بها دوليًا، فائز السراج.

وبحسب بيان صادر عن مكتب موغريني، فإن اللقاء جرى في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وأوضح البيان أن موغريني والسراج، تناولا مستجدات الأوضاع في ليبيا، وأن المسؤولة الأوروبية وجهت دعوة لكافة الأطراف الليبية لوقف الاقتتال والعودة إلى الحوار السياسي.

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ولفت البيان إلى أن الجانبين تباحثا حول الأوضاع الإنسانية السائدة في البلاد، وأشارا إلى أهمية حماية المهاجرين المقيمين في مخيمات اللاجئين وإيصال المساعدات الإنسانية لهم.

وأضاف البيان أن موغريني أكدت للسراج، دعم الاتحاد الأوروبي جهود الأمم المتحدة الرامية لوقف إطلاق النار والبدء بالمحادثات بين الأطراف المتنازعة في ليبيا.

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