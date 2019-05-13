"أونروا": نصف سكان غزة يعتمدون على المساعدات الغذائية

غزة / مصطفى حبوش / الخليج 365

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأممية (أونروا)، اليوم الإثنين، إن "ما يزيد عن نصف سكان قطاع غزة يعتمدون على المعونة الغذائية المقدمة من مؤسسات المجتمع الدولي".

وحذرت الأونروا، في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه، من أنها لن تستطيع توفير المعونة الغذائية لأكثر من مليون لاجئ فلسطيني بقطاع غزة، في حال لم يتم دعمها بـ 60 مليون دولار حتى يونيو/ حزيران المقبل.

وأشارت إلى أن 620 ألف شخص في القطاع يعانون من الفقر المدقع ولا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية ويعيشون على أقل من 1.6 دولار باليوم.

وذكرت أن الدعم المالي للأونروا لم يواكب النمو في الاحتياجات ففي العام 2000 كان هناك 80 ألف لاجئ فلسطيني في غزة فقط يتلقون المعونة الاجتماعية من الوكالة.

ولفتت إلى أنه في العام 2019 بات هناك أكثر من مليون شخص بحاجة إلى المعونة ولا يمكنهم العيش بدونها.

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وقالت، إن "هذه الزيادة الكبيرة سببها الحصار الإسرائيلي والنزاعات المتعاقبة (الحروب الإسرائيلية على غزة) التي دمرت أحياء بأكملها ودمرت البنية التحتية في القطاع، إضافة للأزمة السياسية الفلسطينية الداخلية المستمرة منذ 2007".

وتعاني غزة أوضاعا اقتصادية متردية للغاية، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ نحو 13 عاما، عقب فوز حركة حماس بالانتخابات التشريعية، عام 2006.

كما شنت إسرائيل خلال السنوات الماضية، ثلاث حروب على غزة، بدأت بأولها عام 2008، والثانية نهاية 2012، والثالثة في 7 يوليو/ تموز من 2014، نجم عنها آلاف القتلى والجرحى، وتدمير آلاف الوحدات السكنية.

وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي)، فإن نسبة البطالة (في الضفة الغربية وقطاع غزة معا)، ارتفعت إلى 31 بالمئة خلال العام 2018، صعودا من 28 بالمئة في 2017.

وبلغت نسبة البطالة 18 بالمئة في الضفة الغربية خلال 2018، في حين بلغت 52 بالمئة في قطاع غزة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.