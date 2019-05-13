على طريقة #الدوري_الانجليزي …الكأس الأصلية لـ #النصر والاحتياطية لـ #الهلال

صحيفة الخليج الإلكترونية

قال مسلي آل معمر، رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الأحد، إن النسخة الأصلية من كأس المسابقة، ستتواجد في استاد الملك فهد الدولي، الذي سيستضيف لقاء النصر والباطن، لحساب الجولة الأخيرة.

وأضاف آل معمر، خلال تصريحات صحفية، أن النسخة الاحتياطية ستتواجد في استاد جامعة الملك سعود، حيث ستقام مباراة الهلال والشباب.

وأوضح أن هذا الإجراء طبيعي، لكون النصر الأقرب لحسم اللقب، إذ يكفيه الفوز بأي نتيجة للتتويج.

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وتابع: “في حال تحقيق النصر الفوز واللقب، سيتم الاحتفال في الدرة.. وإذا انتصر الهلال سيكون هناك وفد من الرابطة، والاتحاد السعودي لكرة القدم، لتتويج الفريق، مع ترتيبات لتسليمه النسخة الأصلية في وقت لاحق، وفي تنظيم لائق”.

وختم بقوله: “لعب المواجهتين في وقت واحد، يفرض أن يكون التركيز على الفريق الأقرب”.

ويتصدر النصر الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 67 نقطة، متقدمًا بفارق نقطة واحدة على الهلال، صاحب الوصافة.