ما هو مستقبل #كوفاتش مع #بايرن_ميونيخ ؟

صحيفة الخليج الإلكترونية

لم يتمكن بايرن ميونخ من حسم لقبه السابع على التوالي في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، عقب تعادله سلبيا مع رازان بال شبورت لايبزغ، وهو بحاجة الآن للفوز على إينتراخت فرانكفورت في الجولة الأخيرة لضمان ذلك.

وقد يكون بوسع مدرب بايرن ميونخ، نيكو كوفاتش، الفوز بلقبي الدوري والكأس المحليين في أول مواسمه في قيادة الفريق، لكن مستقبله في ميونخ يبدو غير مضمون على الإطلاق وفقاً لما ذكره مسؤولو النادي.

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وقال الرئيس التنفيذي للنادي، كارل-هاينز رومنيغه: “لا أفضل مثل هذه الضمانات، كما أنني لست الشخص الذي يمتدح المدرب واللاعبين.. أدركت أن هذا يؤدي في بعض الأحيان إلى الشعور بالرضا عن الذات وهذا ليس المسار الصحيح لبايرن ميونخ”.

تم الإعلان عن جاهزية صانع اللعب تياغو ألكانتارا لخوض المباراة الأخيرة في الموسم أمام إينتراخت فرانكفورت، عقب خروجه مصاباً في الركبة خلال التعادل مع لايبزغ.

وتدرب تياغو بشكل منفرد أمس الأحد، لكن من المتوقع أن يكون جزءاً من التشكيلة السبت المقبل.