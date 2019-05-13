نور: انتهت أزمة #الاتحاد .. وشكرا لجمهور الذهب

صحيفة الخليج الإلكترونية

أشاد نجم نادي الاتحاد السابق، محمد نور بمجلس الإدارة برئاسة لؤي ناظر، بعد استعادة الفريق الأول لكرة القدم لنغمة الانتصارات خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن أداء العميد سيتغير الموسم المقبل.

وقال محمد نور: “الحمدلله انتهت الأزمة وتجاوز الاتحاد الظروف الصعبة بفضل إدارة عملت بجد واجتهاد ومدرب نجح في إعادة صياغة الفريق فظهرت روح النمور ومدرج ذهب ما له مثيل وقفته من اليوم الاول للأخير”.

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وتابع نجم الاتحاد السابق عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “من يصدق فريق ينافس على الهبوط ويتأهل لنهائي أغلى البطولات ويتقدم في مجموعته الآسيوية ويتأهل للمراحل المتقدمة دون عناء وقبل آخر جولة”.

وأضاف محمد نور قائلًا: “لا يفعل ذلك الا كيان كبير وقاعدته صلبة ومعدنه اصيل في نهاية المطاف إن ما حدث ما هو الا ظرف طارئ تغلب عليه بجدارة، والوعد الموسم القادم بمشيئة الله”.

واختتم محمد نور تغريداته بالإشادة بتعاقدات الاتحاد للموسم الجديد، وقال: “بالأمس صفقة الدولي عبدالعزيز البيشي واليوم ينضم الدولي حمدان الشمراني شكراً ادارة الاتحاد بهذه الصفقات النوعية نحن نسير في الطريق الصحيح”.