محكم في #مركز_التحكيم : سأتقدم بإستقالتي من المركز احتجاجاً على تعدي #بانصر

صحيفة الخليج الإلكترونية

قال المحامي والمحكم في مركز التحكيم محمد السهلي في تصريحات لـ “الجزيرة” : ” سأتقدم بإستقالتي من المركز احتجاجاً على تعدي بانصر على صلاحياته وتجاهله لصلاحيات المحكمين “.

واوضح ان بانصر رفض لطلب دعوى الهلال غير نظامي فقد تجاهل المادة الرابعة والتي تحدد صاحب صلاحية البت في الدفع باختصاص وهم المحكمين وان صلاحيات بانصر ومجلس الإدارة لا تتجاوز الاختصاصات الإدارية والمالية حسب المادة 11 من النظام الأساسي للمركز ، وما حدث هو تجاوز للصلاحيات !.

كما اضاف ان البت في الدفع بعدم اختصاص المركز مسألة قانونية بحته يختص بها المحكم ، والتعدي على صلاحيات المحكمين هو تجاوز من رئيس المركز لا سند قانوني يدعمه !!