قوات_الاحتلال تعتقل فلسطينيين من محافظة بيت لحم

الخليج - واس اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، فلسطينيين من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم. وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في بيت لحم أن قوات الاحتلال اعتقلت الأخوين وجدي كاظم ثوابتة ، وأنس ، بعد دهم منزل والدهما وتفتيشه.

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