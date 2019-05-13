الصرامي: جماهير #الاتحاد رفعت من قيمة #الدوري التسويقية

أشاد الإعلامي الرياضي، سعود الصرامي بالحضور الجماهيري الغفير بشكل مستمر لجماهير نادي الاتحاد والذي استمر في لقاء الفتح السبت، ضمن مواجهات الجولة 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب الصرامي على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:

“المدرج الأول الذي أنقذ مدرجات الملاعب من الهجران .! جمهور الاتحاد حصد الجوائز .. زاد من القيمة السوقية للدوري، الأول في الحضور .. الأول في المساندة .. أحرج الرابطة .. أحرج الإعلام ..أحرج المنافسين .. فحولهم.. مشجعين له.. يصفقون له، ويستشهدون به”.

وتمكن الاتحاد من تحقيق الفوز أمام الفتح بسداسية لهدفين ليرفع رصيده إلى 34 نقطة في المركز العاشر، بينما يتجمد رصيد الفتح عند 35 نقطة في المركز الثامن.