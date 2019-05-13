عبد_العزيز_الهشبول_الهشبول: #النصر قريبا إلى المركز الثامن!

صحيفة الخليج الإلكترونية توقع الاعلامي الرياضي عبد العزيز الهشبول فشل النصر في المنافسة على لقب الدوري السعودي للمحترفين في الموسم المقبل.

ويتواجد النصر في صدارة جدول ترتيب كأس الأمير محمد بن سلمان في الموسم الحالي برصيد 67 نقطة بفارق نقطة عن الهلال الوصيف.

وقال “الهشبول” خلال تصريحات تليفزيونية:

“رجاء خاص للنصر إذا فزت بالدوري وباركنا لك لا نشوفك الموسم القادم في المركز الثامن”.

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