غوارديولا يوجه رسالة شكر إلى نادي #ليفربول

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صحيفة الخليج الإلكترونية
وجه مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، رسالة شكر إلى نادي ليفربول عقب تتويج اليوناتيد بلقب البريميرليج.
وقال غوارديولا إن ليفربول سبب فوز السيتي بالدوري، مضيفًا: ” ليفربول دفع السيتي لتقديم مستويات هو نفسه اعتبرها مستحيلة ليتمكن من الاحتفاظ بلقب البريميرليغ في آخر يوم في الموسم ” .
ولفت غوارديولا إلى أن الأداء القوي الذي ظهر به ليفربول الموسم الماضي والحالي جعل السيتي يسعى لتحسين مستواه ليتمكن من منافسته.
وبتتويج السيتي بالدوري الإنجليزي هذا العام، أصبح متوجًا باللقب على مدار 14 موسم على التوالي ليصبح أول فريق يحتفظ بلقب الدوري منذ عام 2009.
وأكد غوارديولا أن اللقب الذي أحرزه هذا الموسم هو الأصعب خلال مسيرته التدريبية.
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