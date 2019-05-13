غوارديولا يوجه رسالة شكر إلى نادي #ليفربول

ولفت غوارديولا إلى أن الأداء القوي الذي ظهر به ليفربول الموسم الماضي والحالي جعل السيتي يسعى لتحسين مستواه ليتمكن من منافسته.

وبتتويج السيتي بالدوري الإنجليزي هذا العام، أصبح متوجًا باللقب على مدار 14 موسم على التوالي ليصبح أول فريق يحتفظ بلقب الدوري منذ عام 2009.

وأكد غوارديولا أن اللقب الذي أحرزه هذا الموسم هو الأصعب خلال مسيرته التدريبية.