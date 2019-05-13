جارسيا: #واتفورد سيتقدم بطعن ضد طرد هوليباس قبل خوض نهائي #كأس_الاتحاد

صحيفة الخليج الإلكترونية رويترز

قال خابي جارسيا مدرب واتفورد المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم إن فريقه يخطط للتقدم بطعن ضد طرد خوسيه هوليباس في الهزيمة 4-1 أمام وست هام يونايتد على أمل أن يشارك المدافع في مواجهة مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الانجليزي يوم السبت المقبل.

وطرد هوليباس في بداية الشوط الثاني من المباراة التي جرت يوم الأحد بسبب خطأ ضد ميخائيل انطونيو ليمنع وست هام من فرصة تسجيل واضحة. ومن المقرر أن يغيب اللاعب عن نهائي كأس الاتحاد نتيجة لذلك.

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وأضاف جارسيا للصحفيين ”سنتقدم بطعن ضد البطاقة الحمراء. من المستحيل بالنسبة لنا وللاعب الغياب عن نهائي كأس الاتحاد الانجليزي استنادا إلى أن هذا الالتحام لا يستلزم ذلك.

”أفضل احترام قرارات الحكام وأفضل في الوقت الحالي الا أقول ما أفكر فيه. من وجهة نظري، لا يمكنني تصديق أن هناك أي لاعب سيغيب عن النهائي بسبب هذا الالتحام. لا أصدق ذلك.

”ربما يشكل هذا التحاما. التحاما طفيفا لكنني أشعر بالغضب من هذا القرار. لا يمكنني القبول بالقرار في الوقت الحالي لأنني أعرف ان امامي مباراة مهمة الأسبوع المقبل“.

وسيضمن انتصار واتفورد في نهائي السبت المقبل مكانا لفريق المدرب جارسيا في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.