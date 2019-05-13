كوري يواجه شقيقه في نهائي الغرب بدوري السلة #الأمريكي

صحيفة الخليج الإلكترونية

سيتواجه شقيقان في نهائي قسم لأول مرة بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بعد أن ضرب سيث كوري لاعب بورتلاند تريل بليزرز موعدا مع شقيقه ستيفن كوري لاعب جولدن ستيت وريورز حامل اللقب في نهائي القسم الغربي.

وفاز تريل بليزرز 100-96 على دنفر ناجتس ليل الأحد ليحسم سلسلة الدور قبل النهائي في المباراة السابعة 4-3 وسيواجه جولدن ستيت في سلسلة النهائي بدءا من الثلاثاء.

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وسجل سي جيه مكولوم 37 نقطة ليقود تريل بليزرز لبلوغ نهائي الغرب لأول مرة منذ عام 2000 رغم أنه كان متأخرا بفارق 17 نقطة في الشوط الأول.

وسدد كواهي ليونارد رمية الفوز في اللحظات الأخيرة ليمنح تورونتو رابتورز انتصارا مثيرا 92-90 على فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز ليتأهل لنهائي الشرق.

وجاءت رمية الفوز بعد أن تعادل جيمي باتلر لفيلادلفيا قبل 4.2 ثانية على النهاية. وأنهى ليونارد اللقاء مسجلا 41 نقطة بجانب الاستحواذ على ثماني كرات مرتدة ليكسر التعادل 3-3 في السلسلة.