المنتخب_الوطني تحت 20 عاماً يعاود تدريباته في معسكر #النمسا استعدادًا لـ#كأس_العالم للشباب

صحيفة الخليج الإلكترونية عاود (المنتخب الوطني تحت 20 عامًا) اليوم، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي المقام في مدينة “باد فالترسدورف” النمساوية، في إطار المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لكأس العالم تحت 20 عامًا 2019 م في بولندا، وذلك عقب مواجهة منتخب المكسيك أمس السبت، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وأجرى لاعبو منتخبنا الوطني حصتهم التدريبية مساء اليوم، على ملعب “ثيرمن”، تحت إشراف المدير الفني خالد العطوي الذي قسّم اللاعبين في بداية الحصة التدريبية إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى التي شاركت بصفة أساسية في مباراة الأمس مرانًا استشفائيًا، في حين بدأت المجموعة الثانية تدريباتها بمران الاستحواذ على الكرة، أعقبه مران على جمل تكتيكية بهدف التنشيط الهجومي مع الإنهاء.

ويواصل “الأخضر” الشاب مساء الغد، تدريباته تحضيرًا لمواجهة منتخب سلوفينيا وديًا مساء بعد غدٍ الثلاثاء، في ختام المعسكر المقام بالنمسا.

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