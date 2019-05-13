صورة #آل_الشيخ مع عضو مجلس إدارة #الأهلي تثير الجدل

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نشر معالي المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز ورئيس الهيئة العامة للترفيه، صورة جمعته بخالد الدرندرلي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي المصري.
وأثارت الصورة جدلًا واسعًا بين جماهير الأهلي فور نشرها، حيث تأتي، في ظل توتر العلاقة بين آل الشيخ، ومحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.
ومن جانبه، أوضح صحفي بالمركز الإعلامي للنادي الأهلي أن هذه الصورة في إحدى الجلسات الرمضانية وتواجد أمين صندوق النادي الأهلي بمحض الصدفة.
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