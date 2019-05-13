أعلن الفرنسي بافتيمبي جوميز نجم نادي الهلال عن السبب الحقيقي وراء رحيله عن غالطة سراى التركي والإنضمام إلى الزعيم خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
وقال جوميز فى تصريحات لصحيفة لوباريزيان الفرنسية أن سبب انتقاله إلى العاصمة السعودية الرياض واللعب لنادى الهلال جاء من أجل المال نظرًا للأزمة المالية الطاحنة التى كان يمر بها ناديه السابق غالطة سراي والتى تسببت فى عجزه عن سداد مرتبات لاعبيه.
وانضم جوميز إلى الهلال في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من جالطة سراي التركي صفقة مقابل 7 ملايين يورو.
كانت هذه تفاصيل خبر #جوميز : انتقلت لـ #لهلال من أجل الأموال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.