جوميز : انتقلت لـ #لهلال من أجل الأموال

أعلن الفرنسي بافتيمبي جوميز نجم نادي الهلال عن السبب الحقيقي وراء رحيله عن غالطة سراى التركي والإنضمام إلى الزعيم خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال جوميز فى تصريحات لصحيفة لوباريزيان الفرنسية أن سبب انتقاله إلى العاصمة السعودية الرياض واللعب لنادى الهلال جاء من أجل المال نظرًا للأزمة المالية الطاحنة التى كان يمر بها ناديه السابق غالطة سراي والتى تسببت فى عجزه عن سداد مرتبات لاعبيه.

وانضم جوميز إلى الهلال في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من جالطة سراي التركي صفقة مقابل 7 ملايين يورو.