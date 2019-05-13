الفالح يكشف عن تعرض ناقلتين سعوديتين لهجوم تخريبي في #الخليج_العربي

صحيفة الخليج الالكترونية

أوضح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أن ناقلتين سعوديتين تعرضتا صباح أمس الأحد لهجوم تخريبي في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات، بالقرب من إمارة الفجيرة.

وأضاف الفالح أن الناقلتين كانتا في طريقهما لعبور الخليج العربي، إحداهما كانت في طريقها للتحميل بالنفط السعودي من ميناء رأس تنورة، ومن ثم الاتجاه إلى الولايات المتحدة لتزويد عملاء أرامكو السعودية؛ ولم ينجم عن هذا الهجوم أي خسائر في الأرواح أو تسرب للوقود في حين نجم عنه أضرار بالغة في هيكلي السفينتين.

وشجب الفالح الاعتداء الذي يستهدف حرية الملاحة البحرية وأمن الإمدادات النفطية للمستهلكين في أنحاء العالم كافة، مؤكدا المسؤولية المشتركة للمجتمع الدولي في الحفاظ على سلامة الملاحة البحرية وأمن الناقلات النفطية تحسبا للآثار التي تترتب على أسواق الطاقة وخطورة ذلك على الاقتصاد العالمي.

يذكر أن الإمارات قد أعلنت أن أربع سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة.