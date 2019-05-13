وفاة نجمة سناب شات دانة القحطاني إثر نوبة قلبية مفاجئة

توفت، صباح اليوم، الاثنين، نجمة موقع سناب شات وشقيقة غناتي القحطاني إحدى نجمات موقع سناب شات، إثر تعرضها لنوبة قلبية مفاجئة، بحسب "سبوتنك".

وأعلن والد النجمة الصغيرة الراحلة خبر وفاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب: "بعد قضاء الله وقدره اصيبت بنتي دانه بنوبة قلبية ادت الى وفاتها وانتقالها من دار الدنيا الى جوار ربها وانا لله وانا اليه راجعون لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شي عنده بمقدار".

وعبر متداولو الخبر ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عن حزنهم الشديد لوفاة الطفلة، مقدمين العزاء لأهلها وذويها.

​وتعد دانة القحطاني من نجمات موقع سناب شات وتحظى بمتابعة وشهرة واسعة على المواقع بفضل مقاطع سناب شات التي تشاركها هي وشقيقاتها غناتي ودنى.