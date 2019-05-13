مبيعات السيارات في الصين تتراجع للشهر العاشر على التوالي

تراجعت مبيعات السيارات في الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم، 14.6% في أبريل/نيسان مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي لتسجل تراجعا للشهر العاشر على التوالي، وفقا للعين الإخبارية.
وقال اتحاد مصنعي السيارات في الصين إن المبيعات هبطت إلى 1.98 مليون سيارة.
وجاء ذلك إثر هبوط بنسبة 5.2% في مارس/آذار و14% في فبراير/شباط، فضلا عن تسجيل أول انكماش سنوي منذ التسعينيات في العام الماضي في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي والحرب التجارية مع الولايات المتحدة.
وتخفض شركات صناعة السيارات الأسعار في الصين بعد أن طبقت الحكومة تخفيضات ضريبية لتحفيز الإنفاق الاستهلاكي.
لكن الاتحاد ذكر أن مبيعات السيارات التي تعمل بأنواع طاقة جديدة تظل النقطة المضيئة، ارتفعت 18.1% في أبريل/نيسان إلى 97 ألف سيارة.
وزادت مبيعات هذا النوع من السيارات نحو 62% العام الماضي رغم انكماش سوق السيارات بشكل عام.
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