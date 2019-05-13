شكرا لقرائتكم الحريري يدين التخريب الإرهابي ضد ناقلات نفط قبالة شاطئ الإمارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ ساعة في 13 مايو 2019 - اخر تحديث في 13 مايو 2019 / 13:23

دان رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري "أعمال التخريب الإرهابية التي تعرضت لها بواخر ناقلة للنفط قبالة المياه الإقليمية للإمارات العربية المتحدة معتبرا انها تهديد خطير لسلامة الملاحة في احد اهم المعابر المائية في العالم".



وقال ان هذه الاعمال "تهدد استقرار الاقتصاد العالمي بواسطة أسواق النفط الدولية اضافة الى كونها اعتداء مباشر على دول عربية شقيقة وعلى الأمن العربي المشترك".

وختم بالقول: "اننا نؤكد تضامننا الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة ومع كل الدول الشقيقة في الخليج العربي".