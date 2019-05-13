شكرا لقرائتكم ماكرون يعزي بصفير: ترك بصمة عميقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت "الحياة" | منذ 4 ساعات في 13 مايو 2019 - اخر تحديث في 13 مايو 2019 / 10:16

أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قدم تعازيه إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والبطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي والشعب اللبناني، بوفاة البطريرك الكاردينال نصرالله بطرس صفير.



ووصفت الرئاسة الفرنسية الراحل بأنه "وطني مثالي وذات قيمة، لعب دورا كبيرا في وضع حد للحرب في لبنان عبر مصالحة مواطنيه ومن أجل استعادة سيادته الكاملة.

وأشار قصر الإليزيه في بيانه إلى أن صفير "مولود في العام نفسه الذي أعلنت فيه السلطات الفرنسية قيام دولة لبنان الكبير سنة 1920"، ووصف الراحل بأنه رجل كنيسة من دعاة "التعددية والتسامح والاحترام المتبادل بين جميع اللبنانيين بغض النظر عن انتمائهم الطائفي أو السياسي".

واعتبرت الرئاسة الفرنسية أن صفير "كان صديقا مخلصا لفرنسا وحرص على الحفاظ على العلاقات الوثيقة القائمة منذ فترة طويلة بين بلدنا والمجتمعات المسيحية وشعوب الشرق الأوسط بكل تنوعها"، ورأى أن البطيريك صفير ترك "بصمة عميقة".