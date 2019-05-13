شكرا لقرائتكم حزب ماي يخشى هزيمة ثقيلة في الانتخابات الأوروبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لندن – رويترز، أ ف ب | منذ 6 ساعات في 13 مايو 2019 - اخر تحديث في 13 مايو 2019 / 00:26

تراجع حزب المحافظين الحاكم إلى المركز الرابع، في استطلاع لنيات الناخبين في انتخابات البرلمان الأوروبي، بفارق كبير وراء "حزب بريكزيت" الجديد بزعامة نايجل فراج الذي نال تأييداً يفوق ما حصل عليه أبرز حزبين في بريطانيا معاً.



وأظهر استطلاع للرأي أعدّته مؤسسة "أوبينيوم" لحساب صحيفة "ذي أوبزرفر"، نيل حزب فاراج 34 في المئة من الأصوات، قبل الانتخابات المرتقبة في 23 الشهر الجاري، والتي تشارك فيها بريطانيا بعدما رفض مجلس العموم (البرلمان) المصادقة على اتفاق توصّلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع بروكسيل، لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكزيت).

وأشار الاستطلاع إلى حصول حزب العمال على 21 في المئة، في مقابل 12 في المئة لحزب الديموقراطيين الأحرار، المؤيّد للاتحاد، و11 في المئة لحزب المحافظين.

وكان فاراج يرأس حزب استقلال المملكة المتحدة، الذي يُنسب إليه فرض استفتاء نظمته بريطانيا عام 2016، وصوّت خلاله 52 في المئة من الناخبين للانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وأسّس حزبه الجديد الشهر الماضي، مهدداً بمحاربة الزعماء السياسيين لبريطانيا، إذ اتهمهم بخيانة التصويت.

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وتعرّض حزبا المحافظين والعمال لخسائر في انتخابات المجالس المحلية التي نظمت مطلع الشهر الجاري.

وأقرّ آشلي فوكس، الذي يقود المحافظين في انتخابات البرلمان الأوروبي، بأن الحملة الانتخابية "صعبة، نظراً الى الإحباط الذي يشعر به الناخبون، وشهدنا ذلك في الانتخابات المحلية". وأضاف: "أتفهّم غضب الناس. كنا نفضّل ألا تنظّم (الانتخابات الأوروبية في بريطانيا). لكننا سنحارب".

أما المرشّح عن الليبراليين الديموقراطيين ستيفن وليامز فيطرق أبواباً يومياً، لمخاطبة الناخبين. وقال: "الرسالة الأساسية مفادها: نريد منع بريكزيت".

ويقول لإليزابيث ديفيز في مدينة بريستول إن "الليبراليين الديموقراطيين هم أبرز حزب مؤيّد لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي". وتعلّق الأخيرة: "لم أصوّت يوماً للمحافظين، والآن لا يمكنني التصويت لحزب العمال إذ لم يتصرّف مثل حزب معارض".