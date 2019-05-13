شكرا لقرائتكم مقتل 5 مدنيين في هجوم للمعارضة السورية في ريف حماة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دمشق - أ ف ب | منذ 7 ساعات في 13 مايو 2019 - اخر تحديث في 13 مايو 2019 / 02:44

قُتل خمسة مدنيين على الأقل بينهم أربعة أطفال الأحد اثر هجوم شنته الفصائل المقاتلة على بلدة في شمال غرب سورية، فيما تدور معارك ضارية بين القوات النظامية وتلك الفصائل.



وافادت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) بـ "اعتداء المجموعات الارهابية بالصواريخ على مدينة السقيلبية" الخاضعة لسيطرة النظام، مشيرة الى "استشهاد أربعة أطفال وامرأة".

ويتعرض ريف إدلب الجنوبي مع مناطق محاذية له في محافظات أخرى، لقصف كثيف منذ نهاية نيسان (أبريل) الماضي، تشنّه قوات النظام مع حليفتها موسكو مع أن المنطقة مشمولة باتفاق روسي - تركي تم التوصل إليه العام الماضي. وتعد محافظة إدلب ومناطق في محافظتي حلب (شمال) وحماة (وسط) المجاورتين آخر معاقل الاصوليين في سورية.

ويقول مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن، من جهته، ان حصيلة الاعتداء "بلغت ستة مدنيين، بينهم خمسة أطفال قضوا اثر اطلاق صواريخ"من المناطق التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً).

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وتسيطر هيئة تحرير الشام مع فصائل جهادية على إدلب وأرياف حلب الغربي وحماة الشمالي واللاذقية الشمالي الشرقي.

وشهدت المنطقة هدوءاً نسبياً منذ توصل موسكو حليفة دمشق وأنقرة الداعمة للمعارضة إلى اتفاق في أيلول (سبتمبر)، نصّ على اقامة منطقة "منزوعة السلاح" تفصل بين مناطق سيطرة قوات النظام والفصائل. إلا أن قوات النظام صعّدت منذ شباط (فبراير) وتيرة قصفها قبل أن تنضم الطائرات الروسية لها لاحقاً. ومنذ نهاية نيسان (أبريل)، بلغت وتيرة القصف حداً غير مسبوق منذ توقيع الاتفاق، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

واسفرت المعارك السبت بين هيئة تحرير الشام وقوات النظام المدعومة بالطيران الروسي عن مقتل 14 شخصا بينهم مقاتلون موالون للنظام وتسعة من معارضيه.

وتواصل قوات النظام وحليفتها روسيا قصفها بعشرات الغارات والقذائف الصاروخية بلدات وقرى عدة في ريف إدلب الجنوبي وحماة الشمالي، وفق المرصد، ما استعدى تعلّيق منظمات إغاثية عدة، بينها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أنشطتها في مناطق تشهد تصعيداً في القصف في محافظة إدلب في شمال غرب سورية، وفق ما أفادت الأمم المتحدة.