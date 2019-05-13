شكرا لقرائتكم رئيس وزراء البحرين يلتقي قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأميركية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - المنامة - «الحياة» | منذ 11 ساعة في 13 مايو 2019 - اخر تحديث في 13 مايو 2019 / 00:55

استقبل رئيس الوزراء البحريني خليفة بن سلمان آل خليفة، قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأميركية جيمس مالوي.



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وأشاد آل خليفة، - وفق بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية - خلال اللقاء، بالدور الذي تقوم به الولايات المتحدة في «دعم جهود إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم»، مؤكداً أهمية «الجهود والتحركات المشتركة من خلال التحالفات الدولية في مواجهة مختلف التحديات التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار».

من جانبه، أعرب مالوي عن تقديره لجهود البحرين في تعزيز الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب.

ويأتي اللقاء بعد أيام من إعلان الولايات المتحدة تعزيز قواتها في الخليج، بما يشمل نشر مجموعة سفن ضاربة بقيادة حاملة الطائرات «أبرهام لينكولن» ونشر قاذفات استراتيجية من طراز «بي- 52» وبطارية لصواريخ «باتريوت» في المنطقة، وذلك وسط تصعيد التوتر بين واشنطن وطهران.

ويتمركز الأسطول الأميركي الخامس في المياه الإقليمية المقابلة للبحرين، وتشمل عملياته منطقة الخليج وخليج عمان وبحر العرب وخليج عدن والبحر الأحمر، وأجزاء من المحيط الهندي، حيث يتمركز في منطقة «الجفير»، شرق العاصمة البحرينية المنامة.