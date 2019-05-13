شكرا لقرائتكم غوايدو يأمل بـ "تعاون" مع البنتاغون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - كراكاس – رويترز، أ ف ب | منذ 14 ساعة في 13 مايو 2019 - اخر تحديث في 12 مايو 2019 / 21:42

أعلن زعيم المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو أنه طلب من موفده في واشنطن كارلوس فيكيو الاتصال بالأميرال غريغ فالر الذي يرأس القيادة الاميركية في أميركا اللاتينية، لـ "إقامة علاقات مباشرة على صعيد التعاون".



وكانت القيادة الاميركية اكدت الخميس "استعدادها" لمناقشة "دعم" يمكن أن تقدّمه الى مسؤولي البحرية الفنزويلية "الذين قاموا بالخيار الصائب".

ولا تزال قيادة أركان البحرية تمتثل لأوامر الرئيس نيكولاس مادورو، وندّدت الجمعة بتوغل سفينة أميركية لخفر السواحل في منطقتها الاقتصادية، قرب الحدود البحرية. وقال وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو: "ما أطلبه ليس خدمة. نطالب السلطات العسكرية الاميركية بأن تحترم المياه الاقليمية" لبلاده.

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غوايدو الذي نصّب نفسه رئيساً بالوكالة، بدل مادورو، ذكر أنه نال وعداً من الصين بأنها ستنضمّ إلى جهود ديبلوماسية تبذلها دول من أوروبا وأميركا اللاتينية، للتفاوض من أجل إنهاء الأزمة.

ونظم أنصار لغوايدو تظاهرة جديدة في كراكاس السبت، استقطبت عدداً ضئيلاً منهم. وقال أمام المتظاهرين: "نحن في لحظة تاريخية. إما نكون سجناء الخوف واليأس وعدم التحرّك، وإما نواصل احتلال الشارع بأمل وقوة وثقة".

غوايدو يصافح مؤيّدين في كراكاس (أ ب)