صحيفة: مدير استخبارات البشير يظهر في دولة عربية... هكذا فعل بعد محاولة تصويره

وأفادت الصحيفة السودانية، بأن صلاح قوش غادر السودان إلى العاصمة المصرية القاهرة، وادعت أنه شوهد في أحد مقاهي القاهرة برفقة حارس شخصي مصري.

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وبحسب الشهود، فإن "صلاح قوش دخل أحد المقاهي في القاهرة، وحين حاولت مجموعة من المقيمين السودانيين تصويره خرج من المكان برفقة حراس شخصيين وركب سيارة مرسيدس يقودها مصري وتبعته سيارة أخرى".

ولا يوجد ما ينفي أو يؤكد صحة هذه الشهادات المتداولة بشكل واسع عن هروب الفريق صلاح قوش.

وكان المجلس العسكري الانتقالي أعلن، في وقت سابق، أن مدير الأمن والمخابرات السابق، صلاح قوش، قيد الإقامة الجبرية في العاصمة الخرطوم، وبالإمكان إحالته إلى سجن كوبر المركزي في أي وقت.

وقدم مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني، الفريق صلاح قوش، استقالته من منصبه ووافق عليها فورا رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في أبريل/ نيسان الماضي.