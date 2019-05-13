المجلس العسكري يعلن أكبر عملية تطهير في الشرطة السودانية

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وشملت التعديلات، بحسب وسائل إعلام سودانية، تعيين الفريق أول عادل بشاير، مديرا عاما للشرطة السودانية، والفريق الطريفي إدريس نائبا له، بعد إعفاء المدير السابق ونائبه.
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كما أصدر الفريق أول عبدالفتاح البرهان، قرارات بإحالة 29 لواء و14 عميدا ومقدمي شرطة للمعاش، وفصل نحو 255 ضابط شرطة من رتبة الملازم والملازم أول.
وتضمنت القرارات أيضا ترقية عدد من ضباط الشرطة السودانية لرتبة الفريق، وتحسين وضعية الشرطة الشعبية وقوات الاحتياطي المركزي المحسوبين على النظام السابق.
وذكرت قناة "العربية"، أن القرارات تأتي ضمن هيكلة قوات الشرطة التي وعد بها المجلس العسكري الانتقالي السوداني، مؤكدة أن الهيئة الجديدة تتكون من 11 ضابطًا برتبة فريق.
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