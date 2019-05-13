شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. «الصحة» تعلن نتائج قياس نسبة رضا المرضى عن خدماتها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

أعلنت وزارة الصحة نتائج برنامج قياس تجربة المرضى، وبلغت نسبة رضا المرضى عن خدمات الصحة 72.2 %‏، وذلك خلال الربع الأول من عام 2019م، مسجلة ارتفاعًا عن فترة الربع الأول لعام 2018م التي بلغت نسبتها 66 %.

وأبانت “الصحة” أنه تم خلال هذه الفترة إجراء 59099 استبيانًا عن تغطية جميع مناطق السعودية من خلال 18 رحلة علاجية، تقدمها الوزارة، تشمل المستشفيات (العيادات الخارجية/ التنويم/ الطوارئ/ رعاية الأمومة/ جراحات اليوم الواحد)، ومراكز الرعاية الصحية الأولية، ومراكز الإقلاع عن التدخين، والمراكز المتخصصة للقلب، والمراكز المتخصصة للكلى، والمراكز المتخصصة للأورام، ومراكز السكر التخصصية، والرعاية الصحية المنزلية، ومراكز الأسنان التخصصية، ومراكز التأهيل الطبي.

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وكانت “الصحة” في بادرة إيجابية، تتماشى مع الحراك التطويري الذي تشهده الوزارة، قد أطلقت برنامج “قياس تجربة المريض”؛ وذلك بهدف تمكين المستفيدين من المرضى وذويهم من المشاركة في تقييم الخدمات المقدمة لهم بعد كل زيارة للمنشآت الصحية. وأبانت الصحة أن فكرة البرنامج تقوم على القيام باستبيانات مصممة لكل رحلة على حدة في المنشأة الصحية بهدف رصد تقييم المريض زيارته، وقياس مدى الرضا عن الخدمات المقدمة له.

ويعمل البرنامج وفق آليات علمية عالمية في منهجيات قياس رضا المستفيدين عن الخدمات الصحية عن طريق طرف ثالث، بما يضمن حيادية النتائج ومصداقيتها، ويتم مقارنة نتائجها بمثيلاتها إقليميًّا وعالميًّا؛ وهو ما سيتيح بشكل أكبر مواكبة التقدم في الخدمات الصحية المرتكزة على المريض واحتياجاته، بما ينعكس على حصولهم على أفضل الخدمات الصحية وفق أرقى المعايير.

وفي الوقت نفسه يتم دعم هذا البرنامج من خلال المختصين في “الصحة”، بالتعاون مع أصحاب العلاقة لمعرفة وكشف جوانب الضعف في الخدمات الصحية المقدمة في مختلف المنشآت الصحية، والعمل على دراستها، ووضع الآليات لتحسينها وتطويرها بشكل مستمر.