شكرا لقرائتكم خبر عن «أمانة المدينة» توضح حقيقة مقطع «تقطيع عذوق النخيل» والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - المدينة المنورة:

أصدرت أمانة منطقة المدينة المنورة بياناً توضيحياً حول المقطع المتداول عن تكريب وتهذيب النخيل، أشارت فيه إلى أنه يتم تهذيب النخيل بإشراف إدارة متخصصة لديها الخبرة الكافية والدراية بهذا العمل، موضحة أن ذلك يتم حتى لا يتسبب في حجب الرؤية لقائدي المركبات، فضلاً عما يتطلبه التجميل من تهذيب وقص للجريد اليابس.

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وبينت أن ثمار هذه النخيل غير صالحة للاستهلاك الآدمي وذلك بسبب عوادم المركبات التي تسير بالطريق، بالإضافة إلى الحيلولة دون امتهان الثمر بتساقطه ودهسه لاحقاً فيما لو ترك إلى حين نضوجه، مؤكدة أن ما قيل في المقطع من أنه يتم بيع الثمار أو الجريد غير صحيح فهناك متابعة مستمرة من قبل المختصين.

ورحبت أمانة منطقة المدينة المنورة بالنقد الهادف والبناء الذي يتسم بالمصداقية والموضوعية، مستنكرة في الوقت نفسه النقد لمجرد الإساءة أو الظهور والشهرة على حساب الحقيقة واتهام الذمم جزافا، لاسيما في ظل المهام الجسام والخدمات المتعددة والجهود المبذولة من الأمانة وإدارتها وأجهزتها المختلفة لخدمة أهالي و زوار مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم.

وكان مغردون قد تداولوا مقطع فيديو لما قالوا إنه قطع عذوق نخيل المدينة منتقدين التعامل معها بوحشية وتضييع جمال شوارع المدينة المتمثلة بجمال النخيل وألوان نضوج ثماره، حسب قولهم.