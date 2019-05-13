شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الطفلة «دانة القحطاني» إثر نوبة قلبية مفاجئة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
كشف والد الطفلة دانة القحطاني إحدى مشهورات تطبيق “سناب شات”، عن وفاة ابنته صباح اليوم الاثنين، إثر إصابتها بنوبة قلبية مفاجئة.
وتداول المغردون نبأ وفاة الطفلة دانة القحطاني على نطاق واسع عبر مواقع التواصل، حيث عبروا عن حزنهم الشديد لوفاتها، ونعاها آلاف المغردين عبر هاشتاق “#وفاة_دانة_القحطاني”.
يشار إلى أن دانة اشتهرت مع شقيقتيها الكبرى غناتي ودنى، بنشر يومياتهن عبر تطبيق “سناب شات”.
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