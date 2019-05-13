وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو أظهرت لحظة الاشتباك بين المتظاهرين المعترضين على سياسة الحكومة والعناصر الأمنية. وبدأت المناوشات بعد قيام المتظاهرين بإغلاق الطريق وعمدوا إلى رشق سيارة أحد الوزراء بعبوات مياه، ما استدعى تدخل قوى الأمن الداخلي المنتشرة في محيط السراي، وحصل إشكال بين الطرفين من دون تسجيل أية إصابات.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو... مواجهات ليلية بين القوى الأمنية والمتظاهرين أمام السراي الحكومي في بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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