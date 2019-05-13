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© REUTERS / STRINGER
وقال مراسل "سبوتنيك" أن قذائف صاروخية أطلقها إرهابيون على مدرسة دينية داخل كنيسة مدينة السقيلبية، ما أسفر عن ارتقاء الأطفال الأربعة وإصابة عدد آخر بعضهم في حال الخطر، وذلك في حصيلة أولية.
وأشار المراسل إلى أن القصف الصاروخي على المدرسة الكنسية تم من المناطق المتاخمة التي تسيطر عليها التنظيمات الإرهابية المسلحة شرق قلعة المضيق بريف حماة الشمالي الغربي.
وأوضح المراسل أن مناطق إطلاق الصواريخ كان قد خصصها تنظيم "جبهة النصرة" لمقاتلي تنظيم "الجبهة الوطنية للتحرير" التابع لتركيا، وذلك في سياق التحالف الجديد بينهما الذي تم إبرامه مؤخرا في محاولة لوقف تقدم الجيش السوري في ريفي حماة الغربي وإدلب الجنوبي.
كانت هذه تفاصيل خبر قتلى وجرحى جراء استهداف لمدينة السقيلبية في ريف حماة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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