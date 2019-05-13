الإمارات: المساس بأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية يعتبر تهديدا للأمن والسلامة الدولية

ذكرت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان يوم أمس الأحد، أن أربع سفن تجارية تعرضت "لعمليات تخريبية" في خليج عمان، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة قرب المياه الإقليمية الإماراتية.
وأشارت الوزارة إلى أن العمليات التخريبية لم تنتج عنها أي أضرار بشرية أو إصابات، كما لا يوجد أي تسرب لأي مواد ضارة أو وقود من هذه السفن.
وطالبت الإمارات في بيان لوزارة الخارجية بوضع حد لأي تصرفات عدائية تهدد الملاحة البحرية التجارية العالمية، وإظهار الحزم الكامل لإيقاف أي مساس بأمنها وسلامتها.
وشددت الوزارة أن العمل يستمر في ميناء الفجيرة بشكل طبيعي، وأي شائعات وقوع الحادث داخل الميناء خالية عن الصحة، وأكدت الوزارة على أن تعريض السفن التجارية لأعمال تخريبية وتهديد حياة طواقمها يعتبر تطوراً خطيراً.
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