اتفاقية بين روسيا والكويت بشأن تسليم المجرمين

موسكو — سبوتنيك. وجاء في قرار بوتين المنشور على موقع بوابة المعلومات القانونية: "نوافق على اقتراح حكومة روسيا الاتحادية بتوقيع اتفاقية بين روسيا ودولة الكويت لتسليم الأشخاص المحكوم عليهم بالسجن". Twitter.com كما أمر الرئيس بتوقيع اتفاقية بين روسيا والكويت بشأن تسليم المشتبه فيهم والمتهمين بارتكاب جرائم. بالإضافة إلى ذلك، طلب بوتين من وزارة العدل الروسية، توقيع الاتفاقية نيابة عن روسيا الاتحادية.

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