الحزن يخيم على السعوديين بعد وفاة الطفلة دانة القحطاني

وقال والد دانة القحطاني، إنها تعرضت إلى نوبة قلبية مفاجئة وتم نقلها إلى أحد المستشفيات القريبة من المنزل لإسعافها والوقوف على حالتها الصحية. وأوضح، في منشور له على موقع "تويتر" أن "ابنته دانة القحطاني لفظت أنفاسها الأخيرة داخل المستشفى وكان القدر بوفاتها".

في هذه الأثناء، وثق مقطع فيديو متداول، آخر ظهور للطفلة دانة القحطاني.

وظهرت دانة خلال المقطع بصحبة والدها، وهي تبكي بسبب ذهابه بصحبة أختيها الأكبر منها، للتسوق بدونها. وقال والد دانة خلال المقطع: "ما راح أخدك يجمعون خلق الله علينا على حسابك لذلك استريحي في البيت يبيلك مشوار خاص فيك".

​وتعد دانة القحطاني من نجمات موقع سناب شات وتحظى بمتابعة وشهرة واسعة على المواقع بفضل مقاطع سناب شات التي تشاركها هي وشقيقاتها غناتي ودنى.