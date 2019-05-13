الرياض: تعرض ناقلتين سعوديتين لهجوم قرب المياه الإقليمية الإماراتية

الرياض/ الخليج 365-

أعلنت الرياض، الاثنين، تعرض ناقلتي نفط سعوديتين لهجوم تخريبي وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي قرب المياه الإقليمية للإمارات على نحو 70 ميلا من مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي لشحنات النفط العالمية.

وقال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، في بيان الاثنين، إن "الاعتداء الذي تم الأحد يستهدف تهديد حرية الملاحة البحرية وأمن الإمدادات النفطية للمستهلكين في أنحاء العالم كافة"، دون أن يتهم أحدا.

وأوضح "الأحد تعرضت ناقلتان سعوديتان لهجوم تخريبي وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالقرب من إمارة الفجيرة"

وأضاف أن "إحدى الناقلتين كانتا في طريقها للتحميل بالنفط السعودي من ميناء رأس تنورة، ومن ثم الاتجاه إلى الولايات المتحدة لتزويد عملاء أرامكو السعودية".

وتابع "لم ينجم عن هذا الهجوم ولله الحمد أي خسائر في الأرواح أو تسرب للوقود في حين نجم عنه أضرار بالغة في هيكلي السفينتين".

وأمس قالت الخارجية الإماراتية، في بيان إن 4 سفن شحن تجارية من عدة جنسيات، تعرضت لعمليات تخريبية قرب المياه الإقليمية، باتجاه ميناء الفجيرة البحري، الذي يقع على الساحل الشرقي للإمارات،(70 ميلاً بحرياً عن مضيق هرمز).



وأضافت أنه "جار التحقيق حول ظروف الحادث بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية، وستقوم الجهات المعنية بالتحقيق برفع النتائج حين الانتهاء من إجراءاتها".

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ولم يوضح البيان تفاصيل تلك الجنسيات، غير أنه جاء بعد بيان أول للإمارات ينفي تعرض ميناء الفجيرة لإنفجارات.

ومطلع الأسبوع الحالي، أعلنت الولايات المتحدة، نشر حاملة طائرات وقاذفات استراتيجية في الشرق الأوسط، إثر ورود "مؤشرات على وجود خطر حقيقي من قبل قوات النظام الإيراني".

ووسط توتر شديد بين واشنطن وطهران، نقلت قناة "الحرة" الأمريكية، عن وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، باتريك شاناهان، قوله إنه "من المهمّ أن تفهم إيران أن أي هجوم على المصالح الأمريكية سيواجه بالرد المناسب".

وتعليقا على حوادث السفن التخريبية، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سيد عباس موسوي، في بيان نقلته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) الاثنين تلك الحوادث بأنها "تبعث على القلق والأسف"، داعيا لتوضيح أبعاد الحادث.

وحذر موسوي من "أي محاولة ضارة من قبل المتآمرين لتقويض الاستقرار والأمن في المنطقة"، داعيا "دول المنطقة إلى أن تكون في حالة تأهب لأي مغامرة من قبل عملاء أجانب



وشهد مضيق هرمز الشريان الرئيسي لنقل الطاقة بالعالم، حربا كلامية بين طهران واشنطن ودول خليجية.

ومؤخرا، هددت إيران، بإغلاق مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي لشحنات النفط العالمية، بالتزامن مع تحرك أمريكي لإنهاء الإعفاءات من صادرات النفط الإيرانية ضمن العقوبات الأمريكية ضدها.

ويعتبر تأمين منطقة الخليج، التي تمر عبر مياهها قرابة نصف الإمدادات النفطية للعالم، أحد مهام الأسطول الأمريكي الخامس المتواجد في البحرين. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.