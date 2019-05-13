السفارة الأمريكية تحذر مواطنيها من السفر إلى العراق

بغداد/ إبراهيم صالح/ الخليج 365

دعت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى بغداد، مواطنيها عدم السفر للعراق، على خلفية ما وصفته بالتوترات المتصاعدة فيه.

ونصحت السفارة في بيان لها مساء الأحد، اطلعت عليه الخليج 365، الرعايا الامريكيين بعدم التوجه الى العراق.

ودعت السفارة في بيانها، مواطنيها المتواجدين هناك تجنب الذهاب الى مناطق التوتر وان يكونوا على تواصل مع محيطهم.

ويتزامن صدور هذا البيان، مع تصاعد التوتر بين أمريكا وإيران، وفي الوقت الذي أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية منظومة صواريخ دفاع جوي من نوع باتريوت وحاملة الطائرات إلى منطقة الشرق الأوسط.

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