السفير الإندونيسي يكشف أسباب توقف استئناف تصدير #العمالة_المنزلية

صحيفة الخليج الالكترونية

قال السفير الإندونيسي بالمملكة أجيوسي أبي جبريل، إن بدء استئناف تصدير العمالة المنزلية الإندونيسية متوقف على توفير عدة اشتراطات، مؤكداً أن بلاده قادرة على تغطية احتياجات المملكة من العمالة بمجرد الاتفاق على جميع التفاصيل.

وأوضح أبي جبريل وفقاً لـ “عكاظ”، أن من بين الاشتراطات المطلوب توفرها، توفير الحماية للعمالة لدى الكفلاء، وتسديد الرواتب في المواعيد المحددة، مبيناً أن حكومة بلاده حددت راتب العاملة بنحو ألفين ريال شهرياً.

وكشف عن وجود مفاوضات بين وزارة العمل والتنمية ونظيرتها في إندونيسيا بشأن تسريع عودة العمالة، لافتاً إلى أنهم يدرسون حالياً نحو 200 شكوى مقدمة من العمالة الإندونيسية تتعلق بالعنف وعدم سداد الراتب في موعده، مشيراً إلى أن المفاوضات لا زالت مستمرة لحل هذه المشاكل.