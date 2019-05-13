التدريب_التقني: توفر #وظائف تدريبية شاغرة للرجال بعدة مدن

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن رغبتها بطرح مسابقة وظيفية لعام 1440هـ لسد احتياجها في عدد من الوحدات التدريبية (رجال) لعدد من التخصصات التدريبية على الوظائف الشاغرة والمشغولة بمتعاقدين فعلى الراغبين من المواطنين التقديم على الوظائف من خلال الدخول على رابط وظائف بموقع المؤسسة الالكتروني، وذلك وفقاً للمواعيد والشروط الموضحة أدناه. مستوى الوظائف:

1- مدرب (أ)

– لحملة البكالوريوس. 2- مدرب (ب):

– دبلوم بعد الثانوية لمدة سنتين. 3- مدرب أول (ب):

– لحملة الماجستير. Advertisements 4- مدرب أول (أ):

– لحملة الدكتوراه. أماكن الوظائف:

1- كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة.

2- الكلية التقنية بالرياض.

3- الكلية التقنية بالأحساء.

4- الكلية التقنية بالجوف.

5- الكلية التقنية بالطائف.

6- الكلية التقنية بالمدينة المنورة.

7- الكلية التقنية بأبها.

8- الكلية التقنية ببريدة.

9- الكلية التقنية بجازان.

10- الكلية التقنية بجدة.

11- الكلية التقنية بحائل.

12- الكلية التقنية بنجران.

13- الكلية التقنية بالدمام.

14- الكلية التقنية بالخرج.

15- الكلية التقنية بحفر الباطن.

16- الكلية التقنية بتبوك.

17- الكلية التقنية بعنيزة.

18- الكلية التقنيه بالقريات.

19- الكلية التقنية ببيشة.

20- كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض.

21- الكلية التقنية بوادي الدواسر.

22- المعهد الصناعي بسجن بريدة.

23- المعهد الصناعي بسجن بيشة.

24- المعهد الصناعي بسجن حفر الباطن.

25- كلية السياحة والفندقة بالمدينة المنورة.

26- فرع الكلية التقنية في حبونا.

27- فرع الكلية التقنية بالعلا.

28- الكلية التقنية الثانية بأبها.

29- الكلية التقنية الثانية ببريدة.

30- الكلية التقنية برفحاء.

31- الكلية التقنية الثانية ببريدة.

32- الكلية التقنية بالقويعية.

33- فرع الكلية التقنية بالدائر .

34- فرع الكلية التقنية بالفرشة.

35- فرع الكلية التقنية بحقل.

36- الكلية التقنية بالدرب.

37- المعهد الصناعي الثانوي بتيماء.

38- المعهد الصناعي الثانوي ببيشة.

39- المعهد الصناعي الثانوي بالمهد.

40- المعهد الصناعي الثانوي بالليث.

41- المعهد الصناعي الثانوي بالفرشة.

42- الكلية التقنية بمحايل عسير.

43- الكلية التقنية بعرعر.

44- الكلية التقنية بتنومة.

45- الكلية التقنية بأملج.

46- الكلية التقنية بالأفلاج.

47- المعهد الصناعي الثانوي بالحريضة.

48- المعهد الصناعي الثانوي بصامطة.

49- فرع الكليه التقنيه بالعيدابي.

50- فرع الكلية التقنية في بلجرشي.

51- فرع الكلية التقنية بيدمه.

52- فرع الكلية التقنية بفرسان.

53- فرع الكلية التقنية بظهران الجنوب.

54- فرع الكلية التقنية بضباء .

55- فرع الكلية التقنية بسراة عبيدة.

56- فرع الكلية التقنية برنية.

57- فرع الكلية التقنية برجال المع.

58- فرع الكلية التقنية بحوطة بني تميم.

59- فرع الكلية التقنية ببلقرن .

60- فرع الكلية التقنية بالعارضة.

61- فرع الكلية التقنية بالسليل.

62- المعهد الصناعي الثانوي بطبرجل.

63- المعهد الصناعي الثانوي بشروره.

64- المعهد الصناعي الثانوي بجازان.

65- فرع الكلية التقنية بتثليث.

66- المعهد الصناعي بسجن الاحساء.

67- المعهد الصناعي الثانوي برفحاء.

68- كلية السياحة والفندقة في الطائف.

69- فرع الكلية التقنية بالمندق.

70- فرع الكلية التقنية بالعيص.

71- فرع الكلية التقنية بالحائط.

72- المعهد الصناعي الثانوي بعفيف.

73- المعهد الصناعي الثانوي بظهران الجنوب.

74- المعهد الصناعي الثانوي بحفر الباطن.

75- المعهد الصناعي الثانوي بجازان.

76- المعهد الصناعي الثانوي بتربه.

77- المعهد الصناعي الثانوي بالقرن.

88- الكلية التقنية في الوجه.

89- الكلية التقنية بنجران.

90- الكلية التقنية بالنماص.

91- فرع الكلية التقنية بشروره.

92- المعهد الصناعي الثانوي بالمخواة.

93- المعهد الصناعي الثانوي بالباحه.

94- المعهد الصناعي الثانوي بالحريضة.

95- فرع الكلية التقنية بطريف.

96- فرع الكلية التقنية بدومة الجندل.

97- فرع الكلية التقنية بأضم.

98- فرع الكلية التقنية بالحريق.

99- الكلية التقنية ببقعاء.

100- فرع الكلية التقنية بيدمه.

101- فرع الكلية التقنية بفرسان.

102- معهد محمد الخضير للعمارة والتشييد برياض الخبراء. موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن وينتهي بنهاية دوام يوم الأحد المقبل بتاريخ 1440/09/14هـ. طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي خلال الفترة الموضحة أعلاه (اختيار رقم المسابقة الوظيفية – 367):

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